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Під носом у Бондаренка і Олійника Дніпропетровщину завалюють львівським сміттям

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 грудня. УНН. Вже більше трьох місяців на полігон побутових відходів у Нікополі Дніпропетровської області фурами завозять тони сміття зі Львова, але керівництво області ніяк не реагує. Про це йдеться в статті-розслідуванні, передає УНН.

За даними видання, якась львівська компанія ТОВ “Санком-Львів” починаючи з вересня відправляє на Дніпропетровщину великі обсяги відходів, які вивантажують на приватному полігоні “Полігон-32” в Нікопольському районі. При цьому в привезених зі Львова відходах багато шприців, медичних халатів і масок, рукавичок та інших відходів лікарень.

“Сміття возиться на Нікопольський полігон з початку вересня 2020 року. Фактично станом на початок грудня завезення сміття триває 90 днів. За спостереженнями активістів, щодня на полігон вивантажується близько 400 тон відходів. Виходить, що тільки в офіційному порядку на рахунки приватної компанії надійшло 8,64 мільйона гривень”, — пише ЗМІ.

Той факт, що сміття і медичні відходи неясного походження за заниженою ціною таємно ввозять в область, не може не привернути увагу влади. Однак вона мовчить. На думку журналістів, це може бути пов’язано з тим, що глава Дніпропетровської облради Святослав Олійник вже давно заробляє на смітті.

“Цією темою він активно зайнявся ще в 2014 році, коли був заступником губернатора. У 2018 році Олійник вимагав у рази підвищити тариф на вивіз сміття. А оскільки сміттєвий монополіст Дніпра фірма „Дніпрокомунтранс“ перебувала в орбіті впливу Олійника, то саме його місцеві видання назвали головним бенефіціаром цього шантажу”, — пишуть ЗМІ.

Журналісти нагадують, що в 2018 році це призвело до колапсу, а Дніпро був буквально завалений побутовими відходами. “Звинувачення в тому, що Олійник свідомо спровокував сміттєвий колапс, щоб домогтися вигідніших умов для свого бізнесу, частково підтвердив близький до нього нардеп від “Слуги народу” Владислав Бородін. Коментуючи сміттєвий скандал, він написав: “Пов’язану з Олійником фірму викидають з ринку, не платять за надані послуги місяцями, тримаючи в заручниках людей і місто”, — йдеться в публікації.

Раніше ЗМІ повідомляли, що фірма, пов’язана з головою Дніпропетровської облради Святославом Олійником та головою ОДА Олександром Бондаренком, виграла тендер на поставку медобладнання. При тому проти компанії ведуться кримінальні справи про присвоєння мільйонів бюджетних коштів.

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