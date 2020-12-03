Под носом у Бондаренко и Олейника Днепропетровщину заваливают львовским мусором

По данным издания, некая львовская компания ООО “Санком-Львов” начиная с сентября отправляет на Днепропетровщину большие объемы отходов, которые сгружают на частном полигоне “Полигон-32” в Никопольском районе. При этом в привозимых из Львова отходов много шприцов, медицинских халатов и масок, перчаток и других отходов больниц.

“Мусор возится на Никопольский полигон с начала сентября 2020 года. Фактически по состоянию на начало декабря завоз мусора длится 90 дней. По наблюдениям активистов, ежедневно на полигон выгружается около 400 тонн отходов. Получается, что только в официальном порядке на счета частной компании поступило 8,64 миллиона гривен”, — пишет СМИ.

Тот факт, что мусор и медицинские отходы неясного происхождения по заниженной цене тайно ввозят в область, не может не привлечь внимание властей. Однако они молчат. По мнению журналистов, это может быть связано с тем, что глава Днепропетровского облсовета Святослав Олейник уже давно зарабатывает на мусоре.

“Этой темой он активно занялся еще в 2014 году, когда был заместителем губернатора. В 2018 году Олейник требовал в разы повысить тариф на вывоз мусора. А поскольку мусорный монополист Днепра фирма „Днепрокоммунтранс“ находилась в орбите влияния Олейника, то именно его местные издания назвали главным бенефициаром этого шантажа”, — пишут СМИ.

Журналисты напоминают, что в 2018 году это привело к коллапсу, а Днепр был буквально завален бытовыми отходами. “Обвинения в том, что Олейник сознательно спровоцировал мусорный коллапс, чтобы добиться более выгодных условий для своего бизнеса, частично подтвердил близкий к нему нардеп от “Слуги народа” Владислав Бородин. Комментируя мусорный скандал, он написал: “Связанную с Олейником фирму выбрасывают из рынка, не платят за предоставленные услуги месяцами, держа в заложниках людей и город”, — говорится в публикации.

Ранее СМИ сообщали, что фирма, связанная с главой Днепропетровского облсовета Святославом Олейником и главой ОГА Александром Бондаренко, выиграла тендер на поставку медоборудовния. При этом против компании ведутся уголовные дела о присвоении миллионов бюджетных средств.