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"Під наркотиками" на смерть збив дитину: на Київщині арештували водія

"Під наркотиками" на смерть збив дитину: на Київщині арештували водія

Київ • УНН

 • 267612 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Житель Київщини вчинив смертельну ДТП та втік, 14-річна дитина загинула на місці. Однак правоохоронні органи водія затримали наступного дня та повідомили про підозру, наразі його арештовано. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, інформує УНН.

Цитата

«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель дитини (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років», - ідеться у повідомленні.

Деталі

За даними слідства, ввечері 31 жовтня в селі Сулимівка Бориспільського району підозрюваний, керуючи автомобілем «Daewoo Lanos», перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці. 

Після наїзду водій залишив місце аварії. Машину він відігнав та залишив у Черкаській області, а сам повернувся додому. 24-річного злочинця затримали наступного дня. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Доповнення

На трасі Одеса-Рені перекинувся рейсовий автобус. Як повідомили у поліції Одеської області, у результаті ДТП в лікарню доставили трьох пасажирів і водія.

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