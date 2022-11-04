"Під наркотиками" на смерть збив дитину: на Київщині арештували водія

Цитата



«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель дитини (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років», - ідеться у повідомленні.



Деталі



За даними слідства, ввечері 31 жовтня в селі Сулимівка Бориспільського району підозрюваний, керуючи автомобілем «Daewoo Lanos», перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці.

Після наїзду водій залишив місце аварії. Машину він відігнав та залишив у Черкаській області, а сам повернувся додому. 24-річного злочинця затримали наступного дня. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.

Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.

Доповнення

На трасі Одеса-Рені перекинувся рейсовий автобус. Як повідомили у поліції Одеської області, у результаті ДТП в лікарню доставили трьох пасажирів і водія.