"Під наркотиками" на смерть збив дитину: на Київщині арештували водія
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Житель Київщини вчинив смертельну ДТП та втік, 14-річна дитина загинула на місці. Однак правоохоронні органи водія затримали наступного дня та повідомили про підозру, наразі його арештовано. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура, інформує УНН.
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«За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Бориспільської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю Київщини за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, що керує транспортним засобом у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, що спричинило загибель дитини (ч. 3 ст. 286-1 КК України). Санкція статті передбачає до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 10 років», - ідеться у повідомленні.
Деталі
За даними слідства, ввечері 31 жовтня в селі Сулимівка Бориспільського району підозрюваний, керуючи автомобілем «Daewoo Lanos», перебуваючи у стані алкогольного та наркотичного сп’яніння, скоїв наїзд на 14-річну дівчинку, яка рухалася у попутному напрямку вздовж узбіччя. Дитина від отриманих тілесних ушкоджень померла на місці.
Після наїзду водій залишив місце аварії. Машину він відігнав та залишив у Черкаській області, а сам повернувся додому. 24-річного злочинця затримали наступного дня. За клопотанням прокурорів йому обрано запобіжний захід – тримання під вартою.
Досудове розслідування здійснюється Бориспільським райуправлінням ГУ Нацполіції в Київській області.
Доповнення
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