"Под наркотиками" насмерть сбил ребенка: в Киевской области арестовали водителя

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«При процессуальном руководстве ювенальных прокуроров Бориспольской окружной прокуратуры поставлено в известность о подозрении жителя Киевской области по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, повлекшее гибель ребенка (ч. 3 ст.286-1 УК Украины). Санкция статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком до 10 лет», - говорится в сообщении.



Детали



По данным следствия, вечером 31 октября в селе Сулимовка Бориспольского района подозреваемый, управляя автомобилем «Daewoo Lanos», находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, совершил наезд на 14-летнего ребенка, которая двигалась в попутном направлении вдоль обочины. Ребенок от полученных телесных повреждений скончался на месте.

После наезда водитель покинул место аварии. Машину он отогнал и оставил в Черкасской области, а сам вернулся домой. 24-летнего преступника задержали на следующий день. По ходатайству прокуроров ему избрана мера пресечения - содержания под стражей.

Досудебное расследование осуществляется Бориспольским райуправлением ГУ Нацполиции в Киевской области.

Дополнение

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