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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга
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Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

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Біля Одеси перекинувся автобус: до лікарні доставили трьох пасажирів і водія

Біля Одеси перекинувся автобус: до лікарні доставили трьох пасажирів і водія

Київ • УНН

 • 259479 перегляди

КИЇВ. 3 листопада. УНН. На трасі Одеса-Рені перекинувся рейсовий автобус. Як повідомили у поліції Одеської області, у результаті ДТП в лікарню доставили трьох пасажирів і водія, передає УНН.

Деталі

Аварія сталася сьогодні вранці неподалік села Новокам’янка Ізмїльського району.

Попередньо встановлено, що 49-річний водій автобуса, рухаючись у бік Одеси, не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. В салоні знаходилися дев’ятеро пасажирів та двоє водіїв. З місця події в лікарню доставили трьох пасажирів і водія, який був за кермом в момент дорожньо-транспортної пригоди.

Обох водіїв перевірили на наявність алкоголю в крові – вони тверезі. Наразі слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та в рамках провадження призначили низку експертиз. Тривають слідчі дії.

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