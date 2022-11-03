Біля Одеси перекинувся автобус: до лікарні доставили трьох пасажирів і водія
Київ • УНН
КИЇВ. 3 листопада. УНН. На трасі Одеса-Рені перекинувся рейсовий автобус. Як повідомили у поліції Одеської області, у результаті ДТП в лікарню доставили трьох пасажирів і водія, передає УНН.
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Аварія сталася сьогодні вранці неподалік села Новокам’янка Ізмїльського району.
Попередньо встановлено, що 49-річний водій автобуса, рухаючись у бік Одеси, не дотримався безпечної швидкості, не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу. В салоні знаходилися дев’ятеро пасажирів та двоє водіїв. З місця події в лікарню доставили трьох пасажирів і водія, який був за кермом в момент дорожньо-транспортної пригоди.
Обох водіїв перевірили на наявність алкоголю в крові – вони тверезі. Наразі слідчі поліції внесли відомості про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України та в рамках провадження призначили низку експертиз. Тривають слідчі дії.
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