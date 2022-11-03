Возле Одессы перевернулся автобус: в больницу доставили троих пассажиров и водителя
Киев • УНН
КИЕВ. 3 ноября. УНН. На трассе Одесса-Рени перевернулся рейсовый автобус. Как сообщили в полиции Одесской области, в результате ДТП в больницу доставили трех пассажиров и водителя, передает УНН.
Детали
Авария произошла сегодня утром недалеко от села Новокаменка Измельского района.
Предварительно установлено, что 49-летний водитель автобуса, двигаясь в сторону Одессы, не соблюдал безопасную скорость, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В салоне находились девятеро пассажиров и двое водителей. С места происшествия в больницу доставили трех пассажиров и водителя, находившегося за рулем в момент дорожно-транспортного происшествия.
Обоих водителей проверили на наличие алкоголя в крови – они трезвые. Следователи полиции внесли сведения о происшествии в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины и в рамках производства назначили ряд экспертиз. Продолжаются следственные действия.
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