Під мостом у Лондоні викинуло кита
Київ • УНН
КИЇВ. 1 грудня. УНН. Ссавець, імовірно, кит із сімейства полосатиків довжиною близько 10 м, був виявлений нерухомим на березі річки Темза під мостом Беттерсі в п’ятницю, передає УНН з посиланням на BBC.
Влада порту Лондона (PLA) заявила, що буде “прагнути безпечно витягти кита” протягом вихідних днів.
У PLA вважають, що ссавець — це малий полосатик, вага якого може досягати 10 тонн.
Іноді їх можна зустріти в британських водах. Ссавці віддають перевагу більш холодним регіонам, водяться в Атлантичному, Тихому, Індійському і Північному Льодовитому океанах.
PLA підтвердили, що в п’ятницю вдень у другій половині дня було отримано повідомлення про появу великого ссавця в Темзі.
Повідомляється, що кит буде відправлений до Лондонського зоопарку для розтину.
Як повідомляв УНН, британський актор випив води з Темзи і впав в кому.