Британський актор випив води із Темзи і впав в кому

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Британський актор і співак Даріус Кембелл випив води з Темзи в рамках рекламної кампанії і впав в кому, у нього діагностували бактеріальний менінгіт і розвинулась пухлина мозку. Про це повідомило видання NME, передає УНН.