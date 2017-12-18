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Британський актор випив води із Темзи і впав в кому

Британський актор випив води із Темзи і впав в кому

Київ • УНН

 • 20030 перегляди

КИЇВ. 18 грудня. УНН. Британський актор і співак Даріус Кембелл випив води з Темзи в рамках рекламної кампанії і впав в кому, у нього діагностували бактеріальний менінгіт і розвинулась пухлина мозку. Про це повідомило видання NME, передає УНН.

Так, Даріус Кембелл вирішив взяти участь у благодійній акції під назвою Fresh2o. Метою кампанії було популяризувати спеціальні фільтри для води в африканських країнах.

Британський актор записав невеликий рекламний ролик, в якому розповів про властивості таких пляшок, фільтри в яких очищають рідиною від 99% різних бактерій. Під час зйомки артист налив в пляшку воду з Темзи і випив її.

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"Я записав відео і зібрав потрібні кошти, але коли я поїхав в Глазго на день народження мами, органи почали відмовляти," - повідомив Даріус Кембелл.

Незабаром з'ясувалося, що в пляшці актора не було фільтра, через що Кембелл підхопив вірус і захворів на бактеріальний менінгіт. Британський актор заробив набряк мозку, після чого впав у кому.

Батько актора вчасно доставив його в лікарню чим врятував йому життя.

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