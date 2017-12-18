Британський актор випив води із Темзи і впав в кому
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Британський актор і співак Даріус Кембелл випив води з Темзи в рамках рекламної кампанії і впав в кому, у нього діагностували бактеріальний менінгіт і розвинулась пухлина мозку. Про це повідомило видання NME, передає УНН.
Так, Даріус Кембелл вирішив взяти участь у благодійній акції під назвою Fresh2o. Метою кампанії було популяризувати спеціальні фільтри для води в африканських країнах.
Британський актор записав невеликий рекламний ролик, в якому розповів про властивості таких пляшок, фільтри в яких очищають рідиною від 99% різних бактерій. Під час зйомки артист налив в пляшку воду з Темзи і випив її.
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"Я записав відео і зібрав потрібні кошти, але коли я поїхав в Глазго на день народження мами, органи почали відмовляти," - повідомив Даріус Кембелл.
Незабаром з'ясувалося, що в пляшці актора не було фільтра, через що Кембелл підхопив вірус і захворів на бактеріальний менінгіт. Британський актор заробив набряк мозку, після чого впав у кому.
Батько актора вчасно доставив його в лікарню чим врятував йому життя.