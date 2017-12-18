Британский актер выпил воды из Темзы и впал в кому
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Британский актер и певец Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы в рамках рекламной кампании и впал в кому, у него диагностировали бактериальный менингит и развилась опухоль мозга. Об этом сообщило издание NME, передает УНН.
Так, Дариус Кэмпбелл решил принять участие в благотворительной акции под названием Fresh2o. Целью кампании было популяризировать специальные фильтры для воды в африканских странах.
Британский актер записал небольшой рекламный ролик, в котором рассказал о свойствах таких бутылок, фильтры в которых очищают жидкость от 99% различных бактерий. Во время съемки артист налил в бутылку воду из Темзы и выпил ее.
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"Я записал видео и собрал необходимые средства, но когда я поехал в Глазго на день рождения мамы, органы начали отказывать", - сообщил Дариус Кэмпбелл.
Вскоре выяснилось, что в бутылке актера не было фильтра, из-за чего Кэмпбелл подхватил вирус и заболел бактериальным менингитом. Британский актер заработал отек мозга, после чего впал в кому.
Отец актера вовремя доставил его в больницу чем спас ему жизнь.