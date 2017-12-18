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В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 94775 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
10 марта, 17:10 • 101241 просмотра

США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
10 марта, 16:40 • 101621 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 115299 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 105621 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Британский актер выпил воды из Темзы и впал в кому

Британский актер выпил воды из Темзы и впал в кому

Киев  •  УНН

 • 20024 просмотра

КИЕВ. 18 декабря. УНН. Британский актер и певец Дариус Кэмпбелл выпил воды из Темзы в рамках рекламной кампании и впал в кому, у него диагностировали бактериальный менингит и развилась опухоль мозга. Об этом сообщило издание NME, передает УНН.

Так, Дариус Кэмпбелл решил принять участие в благотворительной акции под названием Fresh2o. Целью кампании было популяризировать специальные фильтры для воды в африканских странах.

Британский актер записал небольшой рекламный ролик, в котором рассказал о свойствах таких бутылок, фильтры в которых очищают жидкость от 99% различных бактерий. Во время съемки артист налил в бутылку воду из Темзы и выпил ее.

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"Я записал видео и собрал необходимые средства, но когда я поехал в Глазго на день рождения мамы, органы начали отказывать", - сообщил Дариус Кэмпбелл.

Вскоре выяснилось, что в бутылке актера не было фильтра, из-за чего Кэмпбелл подхватил вирус и заболел бактериальным менингитом. Британский актер заработал отек мозга, после чего впал в кому.

Отец актера вовремя доставил его в больницу чем спас ему жизнь.

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