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Під Мелітополем скоєно розбійний напад на автозаправку

Під Мелітополем скоєно розбійний напад на автозаправку

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. У селі Нове під Мелітополем Запорізької області скоєно розбійний напад на автозаправку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.

П’ятеро невстановлених осіб в масках увірвались серед ночі до приміщення АЗС, де напали на співробітників станції. Нападники погрожували працівникам автоматом та побили їх. Зловмисникам вдалося забрати з каси кошти на загальну суму 75 тисяч гривень.

Потерпілих було госпіталізовано. Нападники розшукуються.

За фактом нападу розпочато досудове розслідування.

Нагадаємо, на Луганщині чоловіки хотіли пограбувати АЗС з іграшковим пістолетом, але не змогли відкрити касу.

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