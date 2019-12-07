Під Мелітополем скоєно розбійний напад на автозаправку
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У селі Нове під Мелітополем Запорізької області скоєно розбійний напад на автозаправку. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
П’ятеро невстановлених осіб в масках увірвались серед ночі до приміщення АЗС, де напали на співробітників станції. Нападники погрожували працівникам автоматом та побили їх. Зловмисникам вдалося забрати з каси кошти на загальну суму 75 тисяч гривень.
Потерпілих було госпіталізовано. Нападники розшукуються.
За фактом нападу розпочато досудове розслідування.
Нагадаємо, на Луганщині чоловіки хотіли пограбувати АЗС з іграшковим пістолетом, але не змогли відкрити касу.