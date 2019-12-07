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Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
17:12 • 67594 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
17:07 • 38295 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

Эксклюзив
НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
14:10 • 86289 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога
6 марта, 07:39 • 110903 просмотра

рф ударила баллистикой по гостинице, куда поселились волонтеры из Украины, США и Британии: Зеленский показал кадры из Кривого Рога

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
5 марта, 17:33 • 143075 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
5 марта, 16:07 • 145858 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

Эксклюзив
"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
5 марта, 15:54 • 139287 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

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Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
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Под Мелитополем совершено разбойное нападение на автозаправку

Под Мелитополем совершено разбойное нападение на автозаправку

Киев  •  УНН

 • 20570 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. В селе Новое под Мелитополем Запорожской области совершено разбойное нападение на автозаправку. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.

Пятеро неустановленных лиц в масках ворвались ночью в помещение АЗС, где напали на сотрудников станции. Нападавшие угрожали работникам автоматом и избили их. Злоумышленникам удалось забрать из кассы денежные средства на общую сумму 75 тысяч гривен.

Пострадавшие были госпитализированы. Нападавшие разыскиваются.

По факту нападения начато досудебное расследование.

Напомним, в Луганской области мужчины хотели ограбить АЗС с игрушечным пистолетом, но не смогли открыть кассу.

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