Под Мелитополем совершено разбойное нападение на автозаправку

Пятеро неустановленных лиц в масках ворвались ночью в помещение АЗС, где напали на сотрудников станции. Нападавшие угрожали работникам автоматом и избили их. Злоумышленникам удалось забрать из кассы денежные средства на общую сумму 75 тысяч гривен.

Пострадавшие были госпитализированы. Нападавшие разыскиваются.

По факту нападения начато досудебное расследование.

Напомним, в Луганской области мужчины хотели ограбить АЗС с игрушечным пистолетом, но не смогли открыть кассу.