Под Мелитополем совершено разбойное нападение на автозаправку
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В селе Новое под Мелитополем Запорожской области совершено разбойное нападение на автозаправку. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Пятеро неустановленных лиц в масках ворвались ночью в помещение АЗС, где напали на сотрудников станции. Нападавшие угрожали работникам автоматом и избили их. Злоумышленникам удалось забрать из кассы денежные средства на общую сумму 75 тысяч гривен.
Пострадавшие были госпитализированы. Нападавшие разыскиваются.
По факту нападения начато досудебное расследование.
Напомним, в Луганской области мужчины хотели ограбить АЗС с игрушечным пистолетом, но не смогли открыть кассу.