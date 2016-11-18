Під Маріуполем прикордонники затримали двох браконьєрів
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 18 листопада. УНН. Двох браконьєрів затримали вчора прикордонники під час патрулювання ділянки в населеному пункті Бабах-Тарама на Донеччині. Про це кореспонденту УНН повідомили у прес-службі Донецького прикордонного загону.
Прикордонний наряд відділу "Ялта" вилучив у порушників жаберні сітки та понад 60 рибин пеленгасу. Сума збитків, нанесених державі, склала понад 44 тисячі гривень.
На громадян складено матеріали адміністративного та кримінального провадження. Для подальших правових дій осіб передано працівникам Нацполіції.