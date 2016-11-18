Под Мариуполем пограничники задержали двух браконьеров
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 18 ноября. УНН. Двух браконьеров задержали вчера пограничники во время патрулирования участка в населенном пункте Бабах-Тарама в Донецкой области. Об этом корреспонденту УНН сообщили в пресс-службе Донецкого пограничного отряда.
Пограничный наряд отдела "Ялта" изъял у нарушителей жаберные сетки и более 60 рыбин пеленгаса. Сумма ущерба, нанесенного государству, составила более 44 000 гривен.
На граждан составлены материалы административного и уголовного производства. Для дальнейших правовых действий лиц передали работникам Нацполиции.