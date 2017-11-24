Під Маріуполем поліцейські знешкодили схованку з боеприпасами
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 24 листопада. УНН. Співробітники Мангушського відділу поліції вилучили у мешканця селища Ялта 5 гранат, 5 тротилових шашок загальною вагою 1,6 кг та понад тисячу набоїв. Про це повідомили у прес-службі центрального відділу поліції в Донецькій області, передає УНН.
“Під час обшуку правоохоронці виявили 5 гранат та 5 шашок з вибуховою речовиною вагою по 200 та 400 грамів, які чоловік тримав у лісосмузі біля автодороги” — повідомили в поліції.
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23-річній мешканець селища зізнався, що знайшов боєприпаси тиждень тому під час робіт на городі та сховав їх.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження. Чоловіку загрожує від 3 до 7 років позбавлення волі.
Нагадаємо, з початку місяця на Донечинні вилучили понад 20 тисяч смертоносних предметів.
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