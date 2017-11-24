Под Мариуполем полицейские обезвредили тайник с боеприпасами

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В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 71357 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 58203 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 66210 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 74529 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 115888 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 142510 просмотра

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107351 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108779 просмотра

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев  •  УНН

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МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники Мангушского отдела полиции изъяли у жителя поселка Ялта 5 гранат, 5 тротиловых шашек общим весом 1,6 кг и более тысячи патронов. Об этом сообщили в пресс-службе центрального отдела полиции в Донецкой области, передает УНН.

“Во время обыска правоохранители обнаружили 5 гранат и 5 шашек со взрывчатым веществом весом по 200 и 400 граммов, которые мужчина держал в лесополосе возле автодороги”, — сообщили в полиции.

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23-летней житель поселка признался, что нашел боеприпасы неделю назад во время работ на огороде и спрятал их.

По данному факту возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.

Напомним, с начала месяца в Донецкой области изъяли более 20 тысяч смертоносных предметов.

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