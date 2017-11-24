Под Мариуполем полицейские обезвредили тайник с боеприпасами
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 24 ноября. УНН. Сотрудники Мангушского отдела полиции изъяли у жителя поселка Ялта 5 гранат, 5 тротиловых шашек общим весом 1,6 кг и более тысячи патронов. Об этом сообщили в пресс-службе центрального отдела полиции в Донецкой области, передает УНН.
“Во время обыска правоохранители обнаружили 5 гранат и 5 шашек со взрывчатым веществом весом по 200 и 400 граммов, которые мужчина держал в лесополосе возле автодороги”, — сообщили в полиции.
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23-летней житель поселка признался, что нашел боеприпасы неделю назад во время работ на огороде и спрятал их.
По данному факту возбуждено уголовное производство. Мужчине грозит от 3 до 7 лет лишения свободы.
Напомним, с начала месяца в Донецкой области изъяли более 20 тысяч смертоносных предметов.
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