Під Кременчуком зіткнулися автобус і легковик: один загиблий і 8 постраждалих

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Рейсовий автобус "Богдан" зіткнувся з автомобілем "Renault Trafic" на автодорозі Полтава - Кременчук - Олександрія в районі села Чечелево Полтавської області. Про це повідомили в прес-службі ГУ Нацполіціі Полтаськой області, передає УНН.

"Подія трапилася близько 18:00 на автодорозі Полтава - Кременчук - Олександрія, поблизу села Чечелево Кременчуцького району. Попередньо встановлено, що зіткнулися рейсовий автобус "Богдан" під керуванням 48-річного водія (рухався в напрямку міста Кременчук) і автомобіль "Renault Trafic" під керуванням 20-річного кременчужанина", - йдеться в повідомленні.

В результаті ДТП від отриманих травм загинув 21-річний пасажир "Renault". Також медики доставили в лікарню вісім громадян з тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості. Трьох госпіталізували. Зараз поліцейські встановлюють причини і обставини ДТП.

Відомості про аварію внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, в Чернівцях маршрутне таксі наїхало на 17-річну дівчину, яка перетинала проїзну частину по пішохідному переходу.

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