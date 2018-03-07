Под Кременчугом столкнулись автобус и легковушка: один погибший и 8 пострадавших
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Рейсовый автобус “Богдан” столкнулся с автомобилем "Renault Trafic" на автодороге Полтава — Кременчуг — Александрия в районе села Чечелево Полтавской области. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Полтаськой области, передает УНН.
“Происшествие случилось около 18:00 на автодороге Полтава — Кременчуг — Александрия, вблизи села Чечелево Кременчугского района. Предварительно установлено, что столкнулись рейсовый автобус „Богдан“ под управлением 48-летнего водителя (двигался в направлении города Кременчуг) и автомобиль „Renault Trafic“ под управлением 20-летнего кременчужанина”, — говорится в сообщении.
В результате ДТП от полученных травм погиб 21-летний пассажир "Renault". Также медики доставили в больницу восемь граждан с телесными повреждениями разной степени тяжести. Трех госпитализировали. Сейчас полицейские устанавливают причины и обстоятельства ДТП.
Сведения об аварии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего) Уголовного кодекса Украины.
Напомним, в Черновцах маршрутное такси наехало на 17-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по пешеходному переходу.