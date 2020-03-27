Під Києвом затримали двох чоловіків за крадіжку амуніції для кінного спорту
Київ • УНН
КИЇВ. 27 березня. УНН. На Київщині викрали амуніції для кінного спорту, вартістю понад 10 тисяч доларів. Про це повідомляє УНН із посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“Наприкінці року невідомі особи проникли на територію заводу в смт Калита Броварського району, звідки викрали спорядження для кінного спорту, вартістю понад 10 тисяч доларів”, — сказано у повідомленні.
Зазначається, що під час оперативно-розшукових заходів працівники Броварського відділу поліції встановили підозрюваних осіб. Ними виявилися двоє раніше судимих жителів району, 19 та 21 років.
Молодиків доставили до місцевого відділу поліції, там вони надали правдиві покази і погодилися добровільно повернути викрадене.
Підозрювані розповіли правоохоронцям, що викрали спорядження з метою подальшого перепродажу.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу.
Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, на Донеччині за останні кілька днів поліція зафіксувала чотири факти шахрайства на предметах індивідуального захисту: масках, антисептиках та безконтактних термометрах.