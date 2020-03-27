Под Киевом задержали двух мужчин за кражу амуниции для конного спорта
Киев • УНН
КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киевской области украли амуниции для конного спорта, стоимостью более 10 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
"В конце года неизвестные лица проникли на территорию завода в пгт Калита Броварского района, откуда украли снаряжение для конного спорта, стоимостью более 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Броварского отдела полиции установили подозреваемых лиц. Ими оказались двое ранее судимых жителей района, 19 и 21 лет.
Молодых людей доставили в местный отдел полиции, там они предоставили правдивые показания и согласились добровольно вернуть похищенное.
Подозреваемые рассказали правоохранителям, что украли снаряжение с целью дальнейшей перепродажи.
По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.
Досудебное расследование продолжается.
Напомним, в Донецкой области за последние несколько дней полиция зафиксировала четыре факта мошенничества на предметах индивидуальной защиты: масках, антисептиках и бесконтактных термометрах.