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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 75609 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

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5 марта, 17:33 • 89026 просмотра

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Под Киевом задержали двух мужчин за кражу амуниции для конного спорта

Под Киевом задержали двух мужчин за кражу амуниции для конного спорта

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 марта. УНН. В Киевской области украли амуниции для конного спорта, стоимостью более 10 тысяч долларов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.

"В конце года неизвестные лица проникли на территорию завода в пгт Калита Броварского района, откуда украли снаряжение для конного спорта, стоимостью более 10 тысяч долларов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе оперативно-розыскных мероприятий работники Броварского отдела полиции установили подозреваемых лиц. Ими оказались двое ранее судимых жителей района, 19 и 21 лет.

Молодых людей доставили в местный отдел полиции, там они предоставили правдивые показания и согласились добровольно вернуть похищенное.

Подозреваемые рассказали правоохранителям, что украли снаряжение с целью дальнейшей перепродажи.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 185 (Кража) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении подозрения и избрании меры пресечения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в Донецкой области за последние несколько дней полиция зафиксировала четыре факта мошенничества на предметах индивидуальной защиты: масках, антисептиках и бесконтактных термометрах.

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