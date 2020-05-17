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Під Києвом зафіксували значне збільшення хворих на коронавірус

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 травня. УНН. В Ірпінському районі, що під Києвом, за останню добу зафіксували 24 нових випадки коронавірусу, передає УНН із посиланням на повідомлення Ірпінського центру первинної медико-санітарної допомоги у Facebook, передає УНН.

Під Києвом зафіксували значне збільшення хворих на коронавірус

"За минулу добу, 24 нових підтверджених випадка на COVID-19 у Ірпінському регіоні (16 - Ірпінь, 1 - Ворзель, 7 - Коцюбинське)", - йдеться у повідомленні.

Загалом, за даними центру, за увесь період 623 підозр з яких, у 94 осіб виявили захворювання, не виявлено - 464 осіб та ще 65 зразків на дослідженні, летальних - 0.

По регіону підтверджені випадки розподілились наступним чином: Ірпінь - 58; Ворзель - 5; Гостомель - 9; Коцюбинське –22;
17 осіб одужали.

Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 18 291 випадок COVID-19, з них 514 - летальні.

Українські Національні Новини

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