Под Киевом зафиксировали значительное увеличение больных коронавирусом

"За прошедшие сутки, 24 новых подтвержденных случая на COVID-19 в Ирпенском регионе (16 - Ирпень, 1 - Ворзель, 7 - Коцюбинское)", - говорится в сообщении.

Всего, по данным центра, за весь период 623 подозрений из которых у 94 человек обнаружили заболевание не выявлено - 464 человек и еще 65 образцов на исследовании, летальных - 0.

По региона подтвержденные случаи распределились следующим образом: Ирпень - 58; Ворзель - 5; Гостомель - 9; Коцюбинское -22; 17 человек выздоровели.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 18 291 случай COVID-19, из них 514 - летальные.