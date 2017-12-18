Під Києвом внаслідок ДТП загинуло подружжя: жінка була вагітна
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Під Києвом на Броварській окружній легковий автомобіль врізався у фуру. Внаслідок аварії загинуло подружжя, повідомляє УНН з посиланням на dtp.kiev.ua.
“Жахливе смертельне ДТП під Києвом на Броварській окружній: загинула подружня пара. Обидва 1987 року”, — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що жінка була вагітна.
“Водій фури з причепом почав розворот в непередбаченому місці і застряг. Через хвилину в нього на повному ходу влетів Фольксваген”, — зазначає спільнота.
Також повідомляється, що тіла загиблих з авто, яке повністю зайшло під причеп, витягували рятувальники ДСНС.
Як повідомляв УНН, на Прикарпатті пенсіонер загинув під колесами “Лади”.