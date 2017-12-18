Под Киевом в результате ДТП погибли супруги: женщина была беременна
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Под Киевом на Броварской окружной легковой автомобиль врезался в фуру. В результате аварии погибли супруги, сообщает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
“Ужасное смертельное ДТП под Киевом на Броварской окружной: погибла супружеская пара. Оба 1987 года”, - говорится в сообщении.
Отмечено, что женщина была беременна.
“Водитель фуры с прицепом начал разворот в неположенном месте и застрял. Через минуту в него на полном ходу влетел Фольксваген”, — отмечает сообщество.
Также сообщается, что тела погибших из авто, которое полностью зашло под прицеп, извлекали спасатели ГСЧС.
Как сообщал УНН, на Прикарпатье пенсионер погиб под колесами “Лады”.