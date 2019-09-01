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Під Києвом виявили машину з трупом та предсмертною запискою

Під Києвом виявили машину з трупом та предсмертною запискою

Київ • УНН

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КИЇВ. 1 вересня. УНН. У селі Петропавлівська Борщагівка під Києвом сьогодні виявили машину з трупом чоловіка всередині. Про це передає УНН із посиланням на пресслужбу поліції Київської області.

"Сьогодні близько 09:00 ранку надійшло повідомлення від громадянина, що у селі Петропавлівська Борщагівка Києво-Святошинського району на одній із вулиць припаркований простріляний автомобіль, всередині якого знаходиться тіло чоловіка", – йдеться в повідомленні.

Під час проведення слідчих дій було встановлено, що у салоні автомобіля знаходиться труп чоловіка років 50-ти, зброя та предсмертна записка.

"За фактом знайдення тіла чоловіка в автомобілі у с. Петропавлівська Борщагівка поліція відкрила кримінальне провадження за ст. 115 (самогубство) Кримінального кодексу України. Подальші слідчі дії тривають", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, в Києві на території Національного ботанічного саду імені Гришка знайшли тіло чоловіка, в якого була прострелена голова із прощальною запискою.

Українські Національні Новини

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