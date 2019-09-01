Под Киевом обнаружили машину с трупом и предсмертной запиской

"Сегодня около 09:00 утра поступило сообщение от гражданина, что в селе Петропавловская Борщаговка Киево-Святошинского района на одной из улиц припаркованный простреленный автомобиль, внутри которого находится тело мужчины", - говорится в сообщении.

Во время проведения следственных действий было установлено, что в салоне автомобиля находится труп мужчины лет 50-ти, оружие и предсмертное записка.

"По факту обнаружения тела мужчины в автомобиле в с. Петропавловская Борщаговка полиция открыла уголовное производство по ст. 115 (самоубийство) Уголовного кодекса Украины. Дальнейшие следственные действия", - говорится в сообщении.

Напомним, в Киеве на территории Национального ботанического сада имени Гришко нашли тело мужчины, у которого была прострелена голова с прощальной запиской.