Під Києвом викрили факт незаконного заволодіння землями вартістю майже 1 млрд грн
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Правоохоронці викрили факт незаконного заволодіння чиновниками державними землями природно-заповідного фонду оціночною вартістю майже 1 мільярд гривень, які знаходяться в елітному районі під Києвом. Про це УНН повідомили у пресцентрі Служби безпеки України.
Оперативники спецслужби встановили, що керівництво районного відділення держгеокадастру та райдержадміністрації Обухівського району Київщини незаконно перевели з державної у приватну власність 23 земельні ділянки загальною площею 42 гектари. Землі, які знаходяться у ландшафтному заказнику місцевого значення "оз. Конча" та відносяться до природно-заповідного фонду України, були переоформлені на фізичних осіб, пов’язаних із замовником протиправного відчуження.
За матеріалами Головного управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері економічної безпеки СБ України, Територіальним управлінням ДБР у Києві спільно із столичною прокуратурою зареєстровано кримінальне провадження за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України.
Печерським районним судом у місті Києві накладено арешти на 23 земельні ділянки орієнтовною оціночною вартістю 930 мільйонів гривень, що не дало зловмисникам здійснити їх перепродаж.
Наразі вживаються процесуальні заходи із повернення незаконно відчужених земельних ділянок у державну власність. Триває досудове слідство.
Нагадаємо, президенту Національної академії аграрних наук України та ще 4 посадовцям установи повідомлено про підозру у причетності до незаконного відчуження 15 га особливо цінних земель.