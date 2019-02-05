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Під Києвом вантажівка влетіла в автівку ЗСУ

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 лютого. УНН. На виїзді з Києва вантажівка протаранила військовий КРАЗ, що належить одній із військових частин ЗСУ на Житомирщині. Про це повідомляє прес-центр командування повітряних сил ЗСУ, передає УНН.

Сьогодні, 5 лютого, близько 7.00 на виїзді з Києва (Брест-Литовське шосе) вантажівка Volvo, яка перевозила МАФ, в’їхала у автомобіль військових. За попередніми даними водій вантажівки, не впорався з керуванням та врізався у задню частину платформи, яку тягнув військовий тягач.

При зіткненні удар випав на пасажирське сидіння цивільної вантажівки. Кабіна була повністю зім'ята, тому водієві з автомобіля допомагали вибратися військові. Його госпіталізували з незначними травмами, оскільки чоловік відчув біль у ділянці шиї.

На місці працювали представники Національної поліції і військової служби правопорядку. Причини ДТП встановлюються.

Як повідомляв УНН, у столиці вантажівка вилетіла на зустрічну смугу і розтрощила легковик. 

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