Під Києвом вантажівка влетіла в автівку ЗСУ

Сьогодні, 5 лютого, близько 7.00 на виїзді з Києва (Брест-Литовське шосе) вантажівка Volvo, яка перевозила МАФ, в’їхала у автомобіль військових. За попередніми даними водій вантажівки, не впорався з керуванням та врізався у задню частину платформи, яку тягнув військовий тягач.



При зіткненні удар випав на пасажирське сидіння цивільної вантажівки. Кабіна була повністю зім'ята, тому водієві з автомобіля допомагали вибратися військові. Його госпіталізували з незначними травмами, оскільки чоловік відчув біль у ділянці шиї.



На місці працювали представники Національної поліції і військової служби правопорядку. Причини ДТП встановлюються.



Як повідомляв УНН, у столиці вантажівка вилетіла на зустрічну смугу і розтрощила легковик.