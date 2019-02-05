Под Киевом грузовик влетел в автомобиль ВСУ

Сегодня, 5 февраля, около 7.00 на выезде из Киева (Брест-Литовское шоссе) грузовик Volvo, перевозивший МАФ, въехала в автомобиль военных. По предварительным данным водитель грузовика не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач.



При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданской грузовика. Кабина была полностью смята, поэтому водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами, поскольку человек почувствовал боль в области шеи.



На месте работали представители Национальной полиции и военной службы правопорядка. Причины ДТП устанавливаются.



Как сообщал УНН, в столице грузовик вылетел на встречную полосу и разбил легковушку.