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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 75378 просмотра

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Под Киевом грузовик влетел в автомобиль ВСУ

Под Киевом грузовик влетел в автомобиль ВСУ

Киев  •  УНН

 • 9828 просмотра

КИЕВ. 5 февраля. УНН. На выезде из Киева грузовик протаранил военный КРАЗ, принадлежащий одной из воинских частей ВСУ в Житомирской области. Об этом сообщает пресс-центр командования воздушных сил ВСУ, передает УНН.

Сегодня, 5 февраля, около 7.00 на выезде из Киева (Брест-Литовское шоссе) грузовик Volvo, перевозивший МАФ, въехала в автомобиль военных. По предварительным данным водитель грузовика не справился с управлением и врезался в заднюю часть платформы, которую тянул военный тягач.

При столкновении удар пришелся на пассажирское сиденье гражданской грузовика. Кабина была полностью смята, поэтому водителю из автомобиля помогали выбраться военные. Его госпитализировали с незначительными травмами, поскольку человек почувствовал боль в области шеи.

На месте работали представители Национальной полиции и военной службы правопорядка. Причины ДТП устанавливаются.

Как сообщал УНН, в столице грузовик вылетел на встречную полосу и разбил легковушку.

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