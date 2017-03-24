Під Києвом правоохоронці викрили нарколабораторію

Як зазначають у відомстві, що потужну наркотеплицю в недобудованому будинку під Києвом обладнав 42-річний чоловік. Приміщення було облаштоване спеціальним обладнанням з використанням різного типу витяжок, вентиляцією, регуляторами температури.

"Під час санкціонованого обшуку оперативники вилучили 200 рослин конопель. Наркоділок найближчим часом планував зібрати “врожай” та реалізувати його на "чорному ринку".Вартість вилученого на нелегальному наркоринку становить близько мільйона гривень", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці повідомляють, що затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна. Слідчі дії тривають.

Як повідомляв УНН, у багатоповерхівці Запоріжжя горіла нарколабораторія.