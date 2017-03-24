Под Киевом правоохранители разоблачили нарколабораторию

Как отмечают в ведомстве, что мощную наркотеплицу в недостроенном доме под Киевом оборудовал 42-летний мужчина. Помещение было оборудовано специальным оборудованием с использованием различного типа вытяжек, вентиляцией, регуляторами температуры.

"Во время санкционированного обыска оперативники изъяли 200 растений конопли. Наркоделец в ближайшее время планировал собрать "урожай" и реализовать его на "черном рынке". Стоимость изъятого на нелегальном наркорынке составляет около миллиона гривен", - говорится в сообщении.

Правоохранители сообщают, что задержанному грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества. Следственные действия продолжаются.

Как сообщал УНН, в многоэтажке Запорожья горела нарколаборатория .