Під Києвом працівник нафтобази отримав опік в результаті загоряння в цистерні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. На нафтобазі в Києво-Святошинському районі Київської області під час заправки автоцистерни стався спалах, в результаті чого працівник підприємства отримав опіки. Про це повідомляє прес-служба ГУ НП в Київській області, передає УНН.
"На одній з нафтобаз Києво-Святошинського району при переливанні палива з автоцистерни стався спалах вогню. В результаті цього 45-річний працівник нафтобази з опіками був доставлений в обласну лікарню. На місці події працювали пожежно-рятувальна служба, співробітники Києво-Святошинського відділу поліції, фахівці-експерти.
Спалах вогню був без поширення горіння. Однак, 45-річний водій нафтобази, який переливав бензин, отримав тілесні ушкодження - опіки різного ступеня тяжкості. Зараз співробітники поліції встановлюють всі обставини події", - йдеться в повідомленні.
За цим фактом порушено кримінальне провадження за ч.1 ст.272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України. Досудове слідство триває.
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