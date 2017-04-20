Под Киевом работник нефтебазы получил ожог в результате возгорания в цистерне

"На одной из нефтебаз Киево-Святошинского района при переливании топлива из автоцистерны произошла вспышка огня. В результате этого 45-летний работник нефтебазы с ожогами был доставлен в областную больницу. На месте происшествия работали пожарно-спасательная служба, сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-эксперты.

Вспышка огня была без распространения горения. Однако, 45-летний водитель нефтебазы, который переливал бензин, получил телесные повреждения - ожоги различной степени тяжести. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.

Напомним, как сообщал УНН, за две недели в Киеве демонтировали 236 незаконных АГЗП.

По словам чиновников КГГА и экспертов, деятельность незаконных газовых модулей наносила не только экономический ущерб столичному бюджету, но и несла угрозу жизни людей.