Под Киевом работник нефтебазы получил ожог в результате возгорания в цистерне
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. На нефтебазе в Киево-Святошинском районе Киевской области во время заправки автоцистерны произошло возгорание, в результате чего работник предприятия получил ожоги. Об этом сообщает пресс-служба ГУ НП в Киевской области, передает УНН.
"На одной из нефтебаз Киево-Святошинского района при переливании топлива из автоцистерны произошла вспышка огня. В результате этого 45-летний работник нефтебазы с ожогами был доставлен в областную больницу. На месте происшествия работали пожарно-спасательная служба, сотрудники Киево-Святошинского отдела полиции, специалисты-эксперты.
Вспышка огня была без распространения горения. Однако, 45-летний водитель нефтебазы, который переливал бензин, получил телесные повреждения - ожоги различной степени тяжести. Сейчас сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.1 ст.272 (нарушение правил безопасности во время выполнения работ с повышенной опасностью) Уголовного кодекса Украины. Досудебное следствие продолжается.
Напомним, как сообщал УНН, за две недели в Киеве демонтировали 236 незаконных АГЗП.
По словам чиновников КГГА и экспертов, деятельность незаконных газовых модулей наносила не только экономический ущерб столичному бюджету, но и несла угрозу жизни людей.