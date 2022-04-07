Під Києвом окупанти пограбували дачу Олега Скрипки

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"Орки-мародери в селі Козаровичі, що біля Бучі, вломилися і жили на моїй дачі. Загадили і пограбували. Так швидко бігли, що забули шкарпетки і квашені огірки, теж вкрадені", - написав Скрипка.

Співак додав, що окупанти не забрали найдорожче – картину відомого художника.

"Найцінніше, що там було - картина дуже відомого художника Анатолія Криволапа, мого друга. Картину він мені персонально подарував. Вони вкрали якусь фігню, а безцінні шедеври для них не цікаві", — зазначив артист.

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