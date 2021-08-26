Під Києвом на кільцевій дорозі зіштовхнулись дві вантажівки: утворився багатокілометровий затор

Деталі

Серйозна дорожньо транспортна пригода за участю двох вантажівок сталася на Броварській кільцевій дорозі. Попередньо причиною аварії є недотримання ПДР водієм першої вантажівки, який при обгоні другої фури не врахував її габарити та зачепив тент, який розірвало.

Внаслідок розривання тенту вміст багажу було розкидано по дорозі. Попередньо відомо, що постраждала вантажівка та її вміст були застраховані, тому суми збитків будуть рахувати страхові компанії. Також медична допомога знадобилася водію однієї із фур, його було доставлено до лікарні, де він пройде обстеження.

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Внаслідок аварії утворився багатокілометровий затор, рух здійснюється лише однією смугою.

Деталі аварії буде з’ясовувати поліція.

Матеріал підготовлено спільно з програмою “Надзвичайне.LIVE з Олексієм Павловським” телеканалу LIVE.