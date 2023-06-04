Під Києвом горять залишки шин та пластикових труб, пожежу локалізовано – ДСНС
Київ • УНН
КИЇВ. 4 червня. УНН. У Вишгородському районі Київської області горять залишки шин та пластикових труб. Пожежу локалізовано. Про це журналісту УНН повідомила речниця ГУ ДСНС у Київській області Вікторія Рубан.
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«Там поблизу дачного кооперативу горять залишки шин, пластикових труб, побутових відходів. На даний момент пожежу локалізовано на площі 00,9 гектара», - повідомила Рубан.
За її словами, причиною пожежі могло бути необережне поводження людей з вогнем, або поблизу горіла трава.
Доповнення
У Вишгородському районі Київської області горіла лісова підстилка.