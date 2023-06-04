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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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Под Киевом горят остатки шин и пластиковых труб, пожар локализован - ГСЧС

Киев • УНН

 • 716901 просмотра

КИЕВ. 4 июня. УНН. В Вышгородском районе Киевской области горят остатки шин и пластиковых труб. Пожар локализован. Об этом журналисту УНН сообщила пресс-секретарь ГУ ГСЧС в Киевской области Виктория Рубан.

Под Киевом горят остатки шин и пластиковых труб, пожар локализован - ГСЧС

Цитата

«Там вблизи дачного кооператива горят остатки шин, пластиковых труб, бытовых отходов. На данный момент пожар локализован на площади 00,9 гектара», - сообщила Рубан.

По ее словам, причиной пожара могло быть неосторожное обращение людей с огнем, либо поблизости горела трава.

Дополнение

В Вышгородском районе Киевской области горела лесная подстилка.

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