Під Києвом чоловік вбив дружину і повісився
Київ • УНН
КИЇВ. 2 березня. УНН. У селищі Літки Броварського району Київської області чоловік вбив свою цивільну дружину, після чого повісився. Про це повідомляє Відділ комунікації ГУНП у Київській області, передає УНН.
“Трагедія сталася вчора, близько 11.00 години, у с. Літки. Бездиханне тіло 32-річної дівчини з ознаками насильницької смерті виявив її батько, коли повернувся додому з роботи. Поблизу лежав закривавлений ніж, 32-річного співмешканця доньки чоловік знайшов повішеним на подвір’ї, поблизу сараю. Руки хлопця були в крові”, — йдеться у повідомленні.
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За висновком судово-медичної експертизи встановлено, що дівчина померла від колото-різаного проникаючого поранення в область шиї. Смерть молодика настала через механічну асфіксію шляхом повішення.
Молоді люди проживали у цивільному шлюбі 6 років, проте останній час сварилися.
На даний час триває розслідування. З’ясовуються всі причини та обставини вбивства. Слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України.