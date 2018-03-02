Под Киевом муж убил жену и повесился
Киев • УНН
КИЕВ. 2 марта. УНН. В поселке Летки Броварского района Киевской области мужчина убил свою гражданскую жену, после чего повесился. Об этом сообщает Отдел коммуникации ГУНП в Киевской области, передает УНН.
"Трагедия произошла вчера, около 11.00, в с. Летки. Бездыханное тело 32-летней девушки с признаками насильственной смерти обнаружил ее отец, когда вернулся домой с работы. Вблизи лежал окровавленный нож, 32-летнего сожителя дочери мужчина нашел повешенным во дворе, возле сарая. Руки парня были в крови", - говорится в сообщении.
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По заключению судебно-медицинской экспертизы установлено, что девушка умерла от колото-резаного проникающего ранения в область шеи. Смерть молодого человека наступила из-за механической асфиксии путем повешения.
Молодые люди проживали в гражданском браке 6 лет, однако последнее время ссорились.
В настоящее время проводится расследование. Выясняются все причины и обстоятельства убийства. Следователями открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.