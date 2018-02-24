Під Харковом через зіткнення двох автівок загинув пішохід
Київ • УНН
КИЇВ. 24 лютого. УНН. Сьогодні близько 5:00 у Харківському районі на трасі Харків–Чугуїв біля селища Рогань сталося зіткнення двох автомобілів. Про це інформує поліція Харківської області, передає УНН.
Інформація про аварію надійшла до чергової частини Липецького відділення поліціі.
“Працівники поліції встановили, що транспортний засіб Daewoo під керуванням 48-річного харків’янина зіткнувся з автомобілем ВАЗ. У результаті дорожньо-транспортної пригоди водій ВАЗа наїхав на 26-річного жителя селища Докучаєвське. Від отриманих травм хлопець загинув на місці”, – йдеться у повідомленні.
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Факт події зареєстрований у Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень. Вирішується питання щодо внесення інформації до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст.286 (“Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”).
Наразі правоохоронці з’ясовують усі обставини подіі.
Як повідомляв УНН, сьогодні у Києві на вулиці Великій Кільцевій, в напрямку житлового масиву Теремки, водій легковика Daewoo збив насмерть пішохода, котрий перебігав дорогу у невстановленому місці.