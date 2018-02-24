Под Харьковом из-за столкновения двух автомобилей погиб пешеход
Киев • УНН
КИЕВ. 24 февраля. УНН. Сегодня около 5:00 в Харьковском районе на трассе Харьков–Чугуев у поселка Рогань произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает полиция Харьковской области, передает УНН.
Информация об аварии поступила в дежурную часть Липецкого отделения полиции.
“Полицеские установили, что транспортное средство Daewoo под управлением 48-летнего харьковчанина столкнулось с автомобилем ВАЗ. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗа наехал на 26-летнего жителя поселка Докучаевское. От полученных травм парень погиб на месте”, – говорится в сообщении.
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В настоящее время факт происшествия зарегистрирован в Журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос о внесении информации в Единый реестр досудебных расследований по ст.286 (“Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами”).
Сейчас правоохранители выясняют все обстоятельства произошедшего.
Как сообщал УНН, сегодня в Киеве на улице Большой Окружной, в направлении жилого массива Теремки, водитель легковушки Daewoo сбил насмерть пешехода, который перебегал дорогу в неустановленном месте.