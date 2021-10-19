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Під Харковом поїзд на смерть збив 19-річну дівчину

Під Харковом поїзд на смерть збив 19-річну дівчину

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КИЇВ. 19 жовтня. УНН.  Під Харковом 19-річна дівчина загинула внаслідок травмування потягом. Про це УНН інформують у пресслужбі поліції Харківської області.

Деталі

19 жовтня о 14:04 до відділення поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 надійшло повідомлення про те, що на залізничному перегоні “Люботин — Нова Баварія” у селищі Пісочині потяг сполученням “Львів — Бахмут” збив дівчину. Від отриманих травм 19-річна жителька Пісочина загинула на місці.

Інформація зареєстрована в Єдиному обліку заяв і повідомлень. На даний час огляд місця події триває, усі обставини трагедії з’ясовуються.

Нагадаємо

Комбайн врізався в поїзд “Бахмут — Львів”. Внаслідок зіткнення було пошкоджено локомотив поїзда та 6 вагонів.

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