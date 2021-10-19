Под Харьковом поезд насмерть сбил 19-летнюю девушку
Киев • УНН
КИЕВ. 19 октября. УНН. Под Харьковом 19-летняя девушка погибла в результате травмирования поездом. Об этом УНН информируют в пресс-службе полиции Харьковской области.
Детали
19 октября в 14:04 в отделение полиции № 2 Харьковского районного управления полиции № 1 поступило сообщение о том, что на железнодорожном перегоне “Люботин — Новая Бавария” в поселке Песочине поезд сообщением “Львов — Бахмут” сбил девушку. От полученных травм 19-летняя жительница Песочина погибла на месте.
Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений. В настоящее время осмотр места происшествия продолжается, все обстоятельства трагедии выясняются.
Напомним
Комбайн врезался в поезд “Бахмут — Львов”. В результате столкновения были повреждены локомотив поезда и 6 вагонов.