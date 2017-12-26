Під керівництвом Рибалки парламентський комітет втратив контроль над НБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 27 грудня. УНН. Під керівництвом Сергія Рибалки комітет з питань фінполітики і банківської діяльності ВРУ втратив парламентський контроль над НБУ. Таку думку висловив відомий політик, професор економіки та депутат ВР кількох попередніх скликань Володимир Пилипчук, повідомляє УНН з посиланням на "Апостроф".
“Саме під його (С.Рибалки, — ред.) „керівництвом“ комітет фактично провалив виконання Постанови Верховної Ради „Про План законодавчого забезпечення реформ в Україні“, втратив парламентський контроль над НБУ, який юридично продовжує очолювати пані Гонтарєва. Не дивно, що з такими „фахівцями“ ми маємо такий державний бюджет”, — сказав він.
Пилипчук пояснив, що на сьогодні рівень внутрішніх та зовнішніх боргів України досяг критичної межі. Витрати на їх обслуговування перевищують витрати на оборону країни у 1,6 рази. Без міцної високотехнологічної промисловості та сучасного сільського господарства, Україна продовжить бути сировинним придатком світової економіки, переконаний В.Пилипчук.
“А одна з найголовніших вимог для цього — наявність дешевих кредитних ресурсів, які можна отримати на 5-10 років. Україні терміново потрібна сучасна фінансово-банківська система, запорукою якої є відповідні науково-обґрунтовані сучасні законодавчі норми.
Але на заваді цього важливого процесу стала злочинно-неефективна робота профільного Комітету Верховної Ради з питань фінансової політики і банківської діяльності, яку до недавнього часу очолював Сергій Рибалка”, — зазначив експерт.
Нагадаємо, що Рибалку напередодні було звільнено з посади голови фінкомітету ВРУ.
Додамо, що родинний бізнес Рибалки підозрюють у фінансуванні тероризму шляхом ведення торгівлі снеками на тимчасово окупованих територіях.