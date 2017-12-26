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Под руководством Рыбалки парламентский комитет потерял контроль над НБУ

Киев • УНН

 • 6618 просмотра

КИЕВ. 27 декабря. УНН. Под руководством Сергея Рыбалки комитет по вопросам финполитики и банковской деятельности ВРУ потерял парламентский контроль над НБУ. Такое мнение высказал известный политик, профессор экономики и депутат ВР нескольких предыдущих созывов Владимир Пилипчук, сообщает УНН со ссылкой на "Апостроф".

Под руководством Рыбалки парламентский комитет потерял контроль над НБУ

"Именно под его (С.Рыбалки, - ред.) "руководством" комитет фактически провалил выполнения Постановления Верховной Рады "О Плане законодательного обеспечения реформ в Украине", потерял парламентский контроль над НБУ, который юридически продолжает возглавлять госпожа Гонтарева. Неудивительно, что с такими "специалистами" мы имеем такой государственный бюджет", - сказал он.

Пилипчук объяснил, что на сегодня уровень внутренних и внешних долгов Украины достиг критической черты. Затраты на их обслуживание превышают расходы на оборону страны в 1,6 раза. Без прочной высокотехнологической промышленности и современного сельского хозяйства, Украина продолжит быть сырьевым придатком мировой экономики, убежден В.Пилипчук.

"А одно из главных требований для этого - наличие дешевых кредитных ресурсов, которые можно получить на 5-10 лет. Украине срочно нужна современная финансово-банковская система, залогом которой являются соответствующие научно обоснованные современные нормы.

Но на пути этого важного процесса стала преступно-неэффективная работа профильного Комитета Верховной Рады по вопросам финансовой политики и банковской деятельности, которую до недавнего времени возглавлял Сергей Рыбалка", - отметил эксперт.

Напомним, что Рыбалка накануне был уволен с должности председателя финкомитета ВРУ.

Добавим, что семейный бизнес Рыбалки подозревают в финансировании терроризма путем ведения торговли снеками на временно оккупированных территориях.

Украинские Национальные Новости

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