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Під час зйомок було застрелено журналіста в Гондурасі, є інші жертви

Київ • УНН

 • 8716 перегляди

КИЇВ. 19 січня. УНН. Щонайменше п’ять осіб, в тому числі відомий журналіст, були вбиті в середу в Гондурасі, передає УНН з посиланням на El Heraldo.

Відзначається, що журналіст Ігор Паділья був розстріляний в місті Сан-Педро-Сула прямо під час зйомок. Очевидці повідомляють, що йому зателефонувала якась жінка, і він вийшов на вулицю з павільйону, де по ньому відкрили вогонь люди, переодягнені у форму поліції.

Ще чотири людини були вбиті і п’ятеро отримали поранення в результаті нападу невідомих злочинців на питний заклад в місті Чолом. Відвідувачі бару грали в карти, коли всередину зайшли злочинці і відразу ж відкрили вогонь на поразку.

Як повідомляв УНН, в Мексиці школяр вчинив стрілянину в коледжі, наразі троє осіб загинуло.

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