Во время съемок был застрелен журналист в Гондурасе, есть другие жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. По меньшей мере пять человек, в том числе известный журналист, были убиты в среду в Гондурасе, передает УНН со ссылкой на El Heraldo.
Отмечается, что журналист Игорь Падилья был расстрелян в городе Сан-Педро-Сула прямо во время съемок. Очевидцы сообщают, что ему позвонила какая-то женщина, и он вышел на улицу из павильона, где по нему открыли огонь люди, переодетые в форму полиции.
Еще четыре человека были убиты и пятеро получили ранения в результате нападения неизвестных преступников на питейное заведение в городе Чолом. Посетители бара играли в карты, когда внутрь зашли преступники и сразу же открыли огонь на поражение.
Как сообщал УНН, в Мексике школьник открыл стрельбу в колледже, три человека погибли.