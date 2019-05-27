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Під час засідання суду Вишинського знову тримали в скляній кабіні – адвокат

Під час засідання суду Вишинського знову тримали в скляній кабіні – адвокат

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 травня. УНН. Касаційний кримінальний суд, не зважаючи на попереднє рішення, знову тримав під час засідання головного редактора "РИА-Новости України" Кирила Вишинського у скляній кабіні. Про це повідомив адвокат Вишинського Андрій Доманський в коментарі кореспонденту УНН.

"Об’єднана палата Касаційного кримінального суду скасувала ухвалу про незастосування скляної кабіни для нашого підзахисного, оскільки сьогодні вони продовжили слухання, тримаючи його у скляній кабіні, й клопотання сторони захисту відхилили", - зазначив адвокат.

За його словами, застосування скляної кабіни відбулось, не зважаючи на те, що з цього приводу вже була ухвала суду, який постановив не робити цього.

При цьому він додав, що реакція сторони захисту на сьогоднішнє рішення Касаційного кримінального суду з'явиться лише 3 червня, коли буде опублікований повний текст рішення суду, і відповідних перемовин із самим підзахисним.

Нагадаємо, 27 травня Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного суду залишила без задоволення касаційну скаргу адвокатів Кирила Вишинського на ухвалу слідчого судді Херсонського міського суду Херсонської області від 28 травня 2018 року та ухвалу Апеляційного суду Херсонської області від 5 червня 2018 року про відмову у відкритті апеляційного провадження.

Як повідомляв УНН, Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, затримали в Києві 15 травня 2018 року в результаті проведення СБУ обшуку в офісі видання. Йому інкримінували підозру в скоєнні державної зради, кваліфікованої за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України.

Українські Національні Новини

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