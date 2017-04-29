Під час Євробачення в Києві чергуватимуть до 50 службових собак – поліція
Київ • УНН
КИЇВ. 29 квітня. УНН. Під час проведення пісенного конкурсу Євробачення-2017 у Києві чергуватимуть до 50 службових собак. Про це на брифінгу заявив керівник Національної поліції в м.Києві Андрій Крищенко, передає кореспондент УНН.
“До 50 службових собак (будуть задіяні під час Євробачення — ред.). Наші собаки були підготовлені, було проведено цього тижня переатестування і вони на відмінно виконали свої завдання”, — сказав А.Крищенко.
Він нагадав, що під час Євробачення-2017 до охорони громадського порядку в столиці буде залучено близько 10 тис. осіб, у тому числі підрозділи Національної поліції і Національної гвардії України.
“Кількість працівників, які безпосередньо перебуватимуть на вулицях, буде коригуватися в залежності від оперативної обстановки, якихось ускладнень, які можуть виникнути”, — зазначив А.Крищенко.
Як повідомляв УНН, під час пісенного конкурсу Євробачення в Києві громадський порядок охоронятимуть 8 — 10 тисяч правоохоронців.