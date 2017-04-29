Во время Евровидения в Киеве будут дежурить до 50 служебных собак – полиция
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. Во время проведения песенного конкурса Евровидение-2017 в Киеве будут дежурить до 50 служебных собак. Об этом на брифинге заявил руководитель Национальной полиции в г.Киеве Андрей Крищенко, передает корреспондент УНН.
“До 50 служебных собак (будут задействованы во время Евровидения — ред.). Наши собаки были подготовлены, была проведена на этой неделе переаттестация и они на отлично выполнили свои задачи”, - сказал А.Крищенко.
Он напомнил, что во время Евровидения-2017 к охране общественного порядка в столице будут привлечены около 10 тыс. человек, в том числе подразделения Национальной полиции и Национальной гвардии Украины.
“Количество сотрудников, которые непосредственно будут находиться на улицах, будет корректироваться в зависимости от оперативной обстановки, каких-либо осложнений, которые могут возникнуть”, — отметил А.Крищенко.
Как сообщал УНН, во время песенного конкурса Евровидение в Киеве общественный порядок будут охранять 8 — 10 тыс. правоохранителей.