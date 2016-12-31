Під час візиту Президента України до Маріуполя відбудеться телеміст
Київ • УНН
МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 31 грудня. УНН. Президент України Петро Порошенко разом із сенатором США Дж.Маккейном прибуде до Маріуполя на пост технічного спостереження Держприкордонслужби орієнтовно через півгодини, передає кореспондент УНН.
Стало відомо, що відбудеться телеміст із Слов'янськом і Краматорськом.
Окрім цього Президент вручить прикордонникам більше 10 американський снайперських гвинтівок AEROS, 6 розвідувальних безпілотних авіаційних комплексів українського виробництва (всього 18 апаратів, по 3 у комплексі; вони пройшли тендер нарівні з іншими компаніями, у т.ч. іноземними по ціні і якості; працюють навіть при радіоглушінні сигналу), 6 одиниць бойової бронетехніки на базі автомобіля "Хамер" і катер морської охорони "УМС-1000".
Нагадаємо, як повідомляв УНН, сьогодні до Маріуполя приїде делегація сенаторів з США.